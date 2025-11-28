;

Incluido un sketch: confirman el especial rol que tendrá Sammis Reyes en la Teletón 2025

El deportista y exjugador de la NFL será uno de los protagonistas de las 27 horas de amor.

La Teletón 2025 se prepara para su gran inicio este viernes con una programación que incluirá seis bloques temáticos, números musicales, homenajes y sorpresas.

Uno de los hitos más esperados será el regreso al Estadio Nacional, que vuelve a ser sede del cierre tras tres años, coincidiendo con los 30 años desde que este recinto albergó por primera vez el espectáculo final.

Entre los artistas confirmados destacan Paulina Rubio, Pablo Alborán, Ana Torroja, Cristian Castro y María José Quintanilla, quienes se presentarán tanto en el Teatro Teletón como en el estadio. Además, la campaña contará con el Pulso Regional, que medirá la recaudación en las 16 regiones del país y tendrá representantes en cada zona.

En este bloque, el influencer y jugador de la NFL Sammis Reyes asumirá un papel especial como “telefonista”, sumándose a figuras como Vivianne Dietz, Pamela Leiva y Nico Ruiz.

Pero su participación no termina ahí: el deportista y emprendedor también será parte del esperado sketch de “La oficina” del clásico Jappening con Ja, donde compartirá escena con Patricio Torres, Luis Slimming, Martín Cárcamo, María Luisa Godoy, Fernando Alarcón, Rodrigo Muñoz, Marilú Cuevas, Gisella Gallardo y Eduardo Fuentes.

La apertura del evento estará a cargo de Alan García, embajador de la campaña, junto a artistas nacionales como Denisse Malebrán, Francisco Sazo, Roberto Márquez, Héctor “Kanela” Muñoz, Polimá WestCoast, Alanys Lagos, Consuelo Schuster y Nicole. El humor también tendrá un espacio destacado con Stefan Kramer en el cierre y el bloque trasnoche con El Muro.

