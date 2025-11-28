;

VIDEO. El tremendo golazo de Nayadet López para el empate de La Roja Femenina ante Perú en la Liga de Naciones

La volante nacional se lució con una gran anotación desde fuera del área.

Bastián Lizama

La selección chilena femenina enfrenta este viernes Perú en el Cusco por la tercera fecha de la Liga de Naciones de la Conmebol.

El equipo de Luis Mena tuvo un adverso inicio, ya que comenzó el partido en desventaja tras la anotación de Alesia García (30′), quien puso en ventaja a la “Bicolor”.

Sin embargo, La Roja logró igualar el marcador gracias a un golazo de Nayadet López (41′). La volante del Deportivo Alavés vio adelantada a la meta peruana y sacó un tremendo derechazo desde fuera del área para marcar el 1-1.

Por ahora, todo sigue igualado en el Cusco, donde el combinado nacional está sosteniendo su invicto tras igualar en la primera jornada ante Venezuela y golear a Bolivia en su segundo duelo jugado en Rancagua.

