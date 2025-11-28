Deportes Iquique tiene una misión prácticamente imposible si quiere mantener la categoría. Pese a haber ganado sus últimos dos partidos, sigue a cuatro puntos de la salvación, con apenas seis unidades en juego.

Ahora, los “Dragones Celestes” deberán visitar este domingo a Everton de Viña del Mar, donde no les sirve nada más que conseguir un triunfo. Por lo mismo, el apoyo de sus hinchas es más que necesario, incluso el de los más pequeños.

Mediante una iniciativa en conjunto entre el club y el Servicio Local de Educación Pública de Iquique (SLEP), el plantel nortino recibió la visita de jóvenes estudiantes en uno de sus entrenamientos, donde Edson Puch y Álvaro Ramos fueron quienes más cariño recibieron.

Las visitas de niños al Estadio Tierra de Campeones se enmarcan en la campaña “Me gusta mi escuela”, que premia la asistencia escolar en los recintos educativos públicos de la Región de Tarapacá.

Los encuentros en el recinto deportivo incluyen distintas actividades, como dinámicas con los jugadores del primer equipo o recorridos guiados por el estadio. Hasta el momento, más de 200 niños han sido beneficiados con esta iniciativa.