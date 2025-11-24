;

Estudio confirma que popular antidepresivo no funciona en niños y advierte que aumenta efectos adversos

La investigación revisó más de dos décadas de ensayos clínicos.

Javiera Rivera

Un reciente estudio científico encendió las alarmas sobre uno de los antidepresivos más recetados en el mundo para menores de edad: la fluoxetina.

La investigación, publicada por The Guardian, concluyó que este medicamento —conocido popularmente como Prozac— no ofrece beneficios significativos en niños y adolescentes.

La investigación revisó datos provenientes de 12 ensayos clínicos realizados entre 1997 y 2024, comparando la respuesta de jóvenes que tomaban fluoxetina versus aquellos que recibían un placebo.

Según los autores, el medicamento resultó ser “no mejor que placebo” para reducir los síntomas depresivos, pero sí mostró mayor riesgo de efectos secundarios, como cambios en el sueño, dificultades de concentración y alteraciones en el peso.

A esto se suma que la fluoxetina cuenta con la advertencia más severa de la FDA: una “caja negra” que alerta sobre el incremento en pensamientos y conductas suicidas en menores y jóvenes hasta los 24 años.

“Es difícil justificar la exposición de jóvenes a un fármaco con daños conocidos cuando no muestra ventajas reales”, dijo Mark Horowitz, psiquiatra de la Universidad de Adelaide y coautor del estudio.

Sin embargo, otros especialistas pidieron cautela al interpretar los resultados. Allen Young, presidente del comité académico del Royal College of Psychiatrists, señaló que las guías clínicas consideran múltiples factores más allá del efecto promedio.

Por otro lado, es importante destacar que este hallazgo llega en un momento complejo: la depresión en jóvenes ha aumentado de forma sostenida en Chile.

Según la Encuesta Longitudinal de Primera Infancia (ELPI) 2024, el 33,9 % de las adolescentes entre 14 y 18 años presenta síntomas moderados o severos de depresión o ansiedad, frente a un 19,5 % en varones.

