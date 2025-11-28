;

Estudió en Harvard, formó una familia y hoy es doctora: la historia de Daniela García, la joven que ‘salvó’ la Teletón en 2003

Hoy, a más de dos décadas de su emociónate discurso, su historia sigue siendo un emblema y está ligada a la institución.

José Campillay

Ya se vive todo el ambiente de una nueva edición de la Teletón en Chile, pero junto con la esperanza de este 2025, también se hace una mirada al pasado para recordar aquellos momentos que marcaron la historia.

El 2003 fue uno de los años más tensos de la campaña solidaria, la meta parecía lejana. Pero fue en ese contexto adverso cuando apareció Daniela García.

La entonces estudiante de medicina de 20 años, irrumpió en el Estadio Nacional con un testimonio que dio el último impulso para revertir la situación y poder cumplir con la recaudación.

Se estima que su sola intervención logró incentivar las donaciones que representaban ese 50% restante, pudiendo lograr lo que parecía imposible en apenas tres horas, un récord que quedó marcado en la historia.

Poco tiempo antes de aquel momento histórico, García había sufrido un trágico accidente que le significó la amputación de sus extremidades (dos piernas y dos manos).

Mientras viajaba junto a una delegación deportiva en tren desde Santiago a Temuco, cayó desde uno de los vagones, resultando con aquellas graves e irreversibles lesiones.

Pero su vida siguió adelante, con valentía, lucha, resiliencia y optimismo, el mismo mensaje que le transmitió a millones de chilenos en el Nacional.

Gracias a esas mismas convicciones, junto a sus capacidades y talento, Daniela se convirtió en doctora. Egresó como médico cirujano de la Pontificia Universidad Católica de Chile y se especializó en Medicina Física y Rehabilitación en la Universidad de Chile, enfocándose en rehabilitación infantil, análisis de marcha y prótesis.

Su vida junto a Teletón

Hoy, con 45 años de edad y una familia formada, Daniela García ya lleva 15 años como médico fisiatra en Teletón, donde ocupó el cargo de subdirectora de Docencia y Desarrollo hasta 2023, y ahora integra los equipos de innovación y académico.

Recientemente asumió como asesora de innovación en UC Christus y completó un programa de Emprendimiento e Innovación Harvard entre 2023 y 2024.​

En su libro Elegí Vivir, publicado en 2004, detalla su proceso de recuperación y retorno a la independencia, inspirando a miles con mensajes de esperanza y perseverancia. Hoy en día, con mucho más logrado y desarrollado en lo profesional, su historia sigue siendo un emblema de la cruzada solidaria chilena.

