Monserrat Álvarez reaparece tras su desmayo en TVN y revela detalles de su diagnóstico: “Ya en casita, recuperándome”

Santiago

A casi una semana del repentino problema de salud que la sacó de pantalla en plena transmisión electoral, Monserrat Álvarez reapareció públicamente con un mensaje que buscó tranquilizar a sus seguidores. La animadora de TVN se había desmayado el pasado domingo en los estudios del canal, lo que generó preocupación inmediata y un silencio inicial respecto de su estado.

Días después, TVN informó que la periodista presentó un “síndrome vertiginoso agudo” que requirió atención médica. Este viernes, Álvarez quiso entregar su propia actualización desde casa, compartiendo una foto y un mensaje en Instagram donde confirmó que continúa en recuperación.

“Ya en casita. Recuperándome y aprendiendo los misterios del cuerpo humano y cómo reconectar el cerebro para superar una neuritis vestibular. Esa es más menos la situación”, escribió, explicando que aún le queda camino por recorrer antes de retomar sus labores.

La conductora del “Buenos Días a Todos” también agradeció las muestras de cariño que ha recibido en estos días. “Gracias por tanto cariño y preocupación. Me emociona. Vienen unos días de licencia, de rehabilitación para estar tikitaka lo más pronto posible”, señaló.

Su publicación ya suma miles de reacciones y mensajes deseándole una pronta recuperación, mientras el canal espera su regreso una vez que su salud se encuentre completamente restablecida.