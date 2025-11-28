;

Caos en paraderos: pasajeros acusan “despelote” ante aglomeraciones por cierre de estaciones del Metro de Santiago

Cuatro estaciones de la Línea 1 no están funcionando por una persona en la vía.

Caos en paraderos: pasajeros acusan "despelote" ante aglomeraciones por cierre de estaciones del Metro de Santiago



Producto de una persona en la vía, cuatro estaciones de la Línea 1 del Metro de Santiago no están funcionando.

Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, incluida la combinación a Línea 6, son las estaciones que suspendieron sus servicios.

Debido a esta situación, se reportan aglomeraciones en los paraderos capitalinos, ya que las personas han debido optar por trasladarse en buses del transporte público.

Sin embargo, los usuarios han manifestado su malestar por la lenta respuesta del sistema de transporte.

“Vengo caminando desde Baquedano y tengo que llegar a Tobalaba, pero seguiré caminando no más, si ya llegué tarde”, señaló un usuario en conversación con Radio ADN.

Veníamos en el Metro, no sabemos qué pasó”, indicó otro pasajero, quien indicó que "ahora no sabemos qué micro tomar, porque está el despelote”.

