Línea 1 del Metro de Santiago vuelve a estar operativa tras suspensión del servicio

En horas de la mañana de este viernes, el Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 1 presenta interrupciones.

Según indicó la empresa, cuatro estaciones no estaban funcionando con normalidad por una persona en la vía.

En detalle, la Línea 1 solo operaba entre las estaciones San Pablo/Baquedano, y Tobalaba/Los Dominicos, mientras que Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones (combinación suspendida) estaban cerradas.

08:37 hrs. Por persona en la vía, las siguientes estaciones se encuentran sin servicio de trenes:

❌ Salvador

❌Manuel Montt

❌Pedro de Valdivia

❌Los Leones (Combinacion suspendida) https://t.co/Cos4bWFx8h — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) November 28, 2025

Sin embargo, y luego de casi dos horas, se restableció el servicio en la Línea 1, por lo que toda la red se encuentra disponible.