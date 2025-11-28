Línea 1 del Metro de Santiago vuelve a estar operativa tras suspensión del servicio
Tras casi dos horas, la red volvió a funcionar con normalidad.
En horas de la mañana de este viernes, el Metro de Santiago informó que el servicio en Línea 1 presenta interrupciones.
Según indicó la empresa, cuatro estaciones no estaban funcionando con normalidad por una persona en la vía.
En detalle, la Línea 1 solo operaba entre las estaciones San Pablo/Baquedano, y Tobalaba/Los Dominicos, mientras que Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones (combinación suspendida) estaban cerradas.
Sin embargo, y luego de casi dos horas, se restableció el servicio en la Línea 1, por lo que toda la red se encuentra disponible.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.