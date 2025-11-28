A esta hora, cientos de personas se encuentran en las calles Santiago, principalmente por Av. Providencia, debido a la interrupción del servicio en 4 estaciones del Metro de Santiago.

En detalle, y producto de una persona en la vía, las estaciones Salvador, Manuel Montt, Pedro de Valdivia y Los Leones, junto con la combinación a Línea 6, no están funcionando.

Por lo mismo, los transeúntes han debido recurrir al servicio de buses, lo cual ha generado aglomeraciones en los paraderos.

En conversación con Radio ADN, usuarios del servicio señalaron que “veníamos en el Metro, no sabemos qué pasó”

“Venía de Puente Alto, y llegué hasta la estación Baquedano. Ahora no sabemos qué tomar, porque está el despelote”, agregó.

Cabe mencionar que el servicio en Línea 1 solo se encuentra funcionando entre las estaciones San Pablo/Baquedano, y Tobalaba/Los Dominicos.