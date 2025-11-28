;

Acuerdo Binacional: Canciller Van Klaveren anuncia comité con Perú para gestionar migración irregular

El comité será encabezado por los ministros de RR.EE. de ambos países y comenzará a operar este lunes para buscar una solución conjunta a la crisis fronteriza.

Mario Vergara

Nayadet Oyarzún

El canciller chileno, Alberto van Klaveren, confirmó esta tarde que Chile y Perú acordaron la creación de un Comité Binacional de Cooperación Migratoria para abordar la compleja situación generada por la presencia masiva de migrantes irregulares en la frontera norte.

La medida se oficializa luego de que el Presidente de Perú, José Jerí, anunciara la declaración de estado de emergencia en su frontera con Chile.

Van Klaveren: decisión soberana y diálogo urgente

El jefe de la diplomacia chilena abordó la decisión de Lima, recalcando que la medida adoptada por Perú responde a una “decisión soberana”. Van Klaveren aseguró que, a pesar de la escalada en la zona, ambos países están trabajando de forma coordinada a través de los canales diplomáticos.

El canciller chileno destacó que el diálogo de cooperación permanente entre ambas naciones se intensifica en este tipo de situaciones complejas.

Comité Binacional se reúne este lunes

Van Klaveren informó que, debido a la situación actual, los dos países “acordamos reunirnos este lunes” para conformar el comité binacional de cooperación.

  • El comité estará encabezado por ambos cancilleres.
  • El objetivo es “buscar la mejor forma de gestionar la migración irregular” y resolver los problemas de cooperación entre ambos países.

La activación de este diálogo a nivel de cancillerías fue impulsada también por Chile, con la finalidad de “evitar una crisis humanitaria”, luego de que más de un centenar de migrantes bloquearan la ruta en el lado chileno.

Respuesta a críticas de Kast

El canciller peruano, Hugo de Zela, en una declaración previa, se refirió a las palabras del candidato presidencial republicano, José Antonio Kast. De Zela desautorizó los dichos de Kast sobre la expulsión de migrantes, señalando que el candidato “no es una autoridad chilena y no puede hablar en nombre del gobierno de Chile”.

