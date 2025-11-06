Hombre construyó la casa de sus sueños en solo 57 metros cuadrados: esconde un secreto clave en el techo

Vivir en un espacio reducido no implica renunciar al confort ni al estilo.

El artista y arquitecto japonés Nobufumi Takahashi, conocido como Zajirogh, lo demostró al construir la casa de sus sueños en apenas 57 metros cuadrados, en pleno Tokio.

Inspirado por su fascinación infantil por los barcos y caravanas, diseñó junto al arquitecto Yoshitaka Suzuki una vivienda que aprovecha cada centímetro para los cinco miembros de la familia. La edificación fue bautizó como Open Sky House.

Por fuera parece una casa simple, pero al entrar, sorprende con un patio al aire libre que funciona como sala de estar. Aquel receptáculo interior, posible gracias a quitar la mitad del techo, se cubre con un sábana retráctil que es similar a la vela de un barco.

“La vida cotidiana aquí está expuesta al cielo, la única y abrumadora naturaleza de la ciudad. Dentro de la casa, llueve y el viento entra. Nieva y vienen los bichos”, contó el portal Arquine.

Según reseñó el sitio web Never To Small, el espacio del barrio Suginami-ku tiene varias características notables. Zajirogh y su pareja imaginaron y trazaron las primeras líneas de la casa gracias a su experiencia en el interiorismo y construcción.

Los muebles de camping resisten la lluvia y pueden moverse con facilidad en caso de que sea necesario. Los pisos de hormigón, equipados con tuberías de agua caliente, mantienen el calor en invierno. En tanto, en verano, la cubierta protege del sol y atrapa el aire fresco.

La cocina se conecta al patio mediante grandes puertas corredizas y en las dependencias también hay un microestudio de solo un metro cuadrado que es el “santuario creativo”.

Así luce la casa por dentro: