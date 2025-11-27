;

Revelan imagenes de la detención del alcalde de Alto Hospicio tras denuncia por abuso sexual

La Fiscalía mantiene la investigación bajo estricta reserva.

El alcalde de Alto Hospicio, Patricio Ferreira, fue detenido la tarde de este jueves luego de que se ingresara una denuncia en su contra por presunto abuso sexual.

El procedimiento se desarrolló en su propia comuna, donde personal de Carabineros llegó para concretar la detención tras la instrucción del Ministerio Público.

Según imagenes de CHV Noticias, los funcionarios se presentaron ante la autoridad comunal y le notificaron el motivo del procedimiento, tras lo cual Ferreira accedió a acompañar a los uniformados sin oponer resistencia.

Minutos después fue trasladado hasta la Tercera Comisaría de Alto Hospicio, donde quedó bajo custodia.

En el cuartel policial se prepararon las diligencias iniciales, entre ellas la toma de declaración y la recopilación de antecedentes solicitados por la Fiscalía.

El Ministerio Público confirmó que la investigación sigue en curso y bajo reserva debido a la naturaleza de la denuncia.

Hasta el cierre de esta edición, el alcalde permanece en calidad de detenido mientras se define si pasará a control de detención o si se ampliarán las diligencias del caso.

