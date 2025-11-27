;

VIDEO y FOTO. Polémica total en Paraguay: presidente de un club jugó un partido de Primera División con 51 años

El mandamás de Deportivo Recoleta, Luis Vidal, se convirtió en el jugador más viejo en disputar un duelo en el profesionalismo guaraní

Javier Catalán

Foto: @vssports

Foto: @vssports

Cuando parece que en Chile el fútbol muchas veces carece de una estructura seria, aparecen otras federaciones y demuestran que nada es tan malo como parece.

En este caso, por el Torneo Clausura de Paraguay de Primera División, en el duelo entre Deportivo Recoleta y Nacional, Luis Vidal rompió el récord del jugador más longevo en disputar un partido oficial, pese a no ser futbolista profesional.

Vidal, de 51 años, es el presidente de Recoleta, pero se inscribió como jugador del plantel y este jueves hizo su debut en el equipo, ingresando en los descuentos del compromiso y alcanzando a disputar dos minutos en el empate sin goles.

Revisa también:

ADN

Además de convertirse en la persona más veterana en jugar un partido profesional en Paraguay, el directivo también alcanzó el segundo lugar a nivel mundial, solo por detrás del japonés Kazuyoshi Miura, quien con 53 años sigue jugando en el Atlético Suzuka, de la cuarta división de su país.

El ingreso de Vidal generó mucha polémica en tierras guaraníes, donde calificaron el acto como amateur, señalando que este tipo de cosas le bajan reputación a la competencia a nivel internacional.

Algo similar a lo ocurrido con Deportivo Riestra en Argentina, donde inscribieron en su plantel al influencer “Spreen” y lo hicieron debutar en Primera División. En ese caso, el club trasandino terminó siendo sancionado y la acción derivó en un cambio en las bases de la Liga Profesional.

