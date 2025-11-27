Una conmovedora imagen dejó la semifinal del Campeonato Infantil Chileno, donde Palestino se metió en la final tras vencer a Colo Colo en los penales.

A través de sus redes sociales, el conjunto “árabe” compartió la arenga de Benjamín Hernández, capitán del plantel juvenil, quien llegó hasta las lágrimas alentando a sus compañeros.

“Hoy me voy a mi casa contento, porque esto es fruto de todo lo que hemos hecho en el año. Vámonos felices a nuestras casas, los que fallaron el penal, los que no vinieron citados... Vamos, muchachos. Ahora, la final la vamos a ganar y todos tranquilos, que vamos a celebrar y nos vamos a llevar una copa para casa”, dijo el joven jugador, emocionando a todo el equipo.

Ahora, Palestino Sub 12 deberá prepararse para la final del torneo de este domingo 30 de noviembre, en las canchas de la ANFP, donde se enfrentará a otro sorpresivo equipo.

Los “baisanos” se medirán ante el Club Deportivo Universidad San Sebastián, que en su año debut en las competencias del fútbol formativo de la ANFP alcanzó el partido decisivo tras vencer a Cobresal en semifinales.