“No he recibido ningún apoyo explícito”: Kast aclara encuentro con expresidente Eduardo Frei

El candidato también se refirió a las críticas de la DC por su reunión, calificándolas como “injustas e inoportunas”.

Javiera Rivera

Agencia Uno

Agencia Uno / Diego Martin

El candidato presidencial de oposición, José Antonio Kast, se refirió este jueves al revuelo político generado tras su reunión con el expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle.

En entrevista con 24 Horas, el abanderado aseguró que no interpreta el encuentro como un respaldo a su candidatura y que “nunca recibió un apoyo explícito” del exmandatario.

Durante la conversación, Kast respondió a las críticas surgidas luego de que la Democracia Cristiana suspendiera temporalmente la militancia de Frei. “Primero aclarar: yo no recibí ningún apoyo explícito del presidente Frei”, señaló.

El candidato republicano insistió en que la cita no debe leerse como un gesto electoral. “Él podría recibir a otras personas. Verá él a quién recibe y a quién no”, dijo.

Revisa también

ADN

Asimismo, agregó que interpretó la reunión como “la apertura de un líder, de un estadista que ha aportado al país… para poder compartir ideas y ver cómo rescatamos nuestra patria”.

Críticas a la DC

Respecto a las reacciones dentro del partido falangista, Kast afirmó que han sido “muy injustas e inoportunas”. Según dijo, el partido “debería mirar con altura de miras” el episodio.

Finalmente, el candidato recordó que ha conversado con el parlamentario DC sobre temas relacionados con la macrozona sur. “Él sabe que hay terrorismo, sabe que no hay conectividad ni soluciones sanitarias para las comunidades”, afirmó.

