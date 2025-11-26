Arriesga expulsión: DC envía a Eduardo Frei al Tribunal Supremo tras reunión con Kast y habla de “hechos de máxima gravedad”

La Democracia Cristiana (DC) tomó este miércoles una de sus decisiones internas más drásticas de los últimos años: la directiva nacional resolvió, por unanimidad, remitir al Tribunal Supremo los antecedentes del expresidente Eduardo Frei Ruiz-Tagle, luego de que se conociera su encuentro con el candidato republicano José Antonio Kast.

En una declaración pública, el partido afirmó que los hechos atribuidos al exmandatario constituyen “una conducta de la mayor gravedad”, por contravenir resoluciones oficiales y reiterar un patrón de acciones que se han “apartado de las decisiones colectivas y democráticas” de la colectividad.

La directiva detalló que la reunión con el líder republicano no es un episodio aislado, sino el último eslabón de una serie de gestos que, según el partido, vulneraron acuerdos internos: desde su llamado a votar rechazo en el proceso constitucional de 2022, pasando por su apoyo al texto del Consejo Constitucional en 2023, hasta respaldos públicos a candidatos ajenos a la DC en las municipales de 2024.

Para la conducción, el encuentro con Kast representa un quiebre mayor, al otorgar apoyo indirecto a un “proyecto político de extrema derecha contrario a los valores históricos del partido”, en referencia al legado democratacristiano en derechos humanos y centro político.

Consultado tras la lectura de la declaración, la secretaria general del partido, Alejandra Krauss, indicó que el partido “no podía seguir en silencio ante hechos graves” y que Frei, pese a haber sido jefe de Estado, “está sometido a las mismas normas y deberes de cualquier militante”.

Agregó que no ha existido diálogo interno con el expresidente y que la militancia se siente “adolorida” por lo ocurrido. Respecto del eventual desenlace, incluida una posible expulsión, la directiva insistió en que será el Tribunal Supremo, de manera autónoma, quien determine las sanciones. En paralelo, reafirmaron que el partido mantiene su apoyo “hasta el último momento” a la candidatura presidencial de Jeannette Jara.