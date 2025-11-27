Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa y anticipó el duelo de este sábado contra Huachipato en Talcahuano, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

“Al frente tenemos a un rival difícil. Huachipato es un equipo que tiene buena intención de juego, su goleador pasa por un gran momento, son locales y quieren entrar a torneos internacionales. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos lo tres puntos”, señaló el DT de los “cruzados”.

Sobre los jugadores que tiene a disposición en este momento, el entrenador argentino destacó: “Tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegamos a esta instancia decisiva del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas”.

También se refirió a los futbolistas que hoy son bajas en la UC. “Estamos esperando a Cristián (Cuevas) que ayer se hizo un estudio y salió bien. No está diez puntos, pero mejoró un montón. Alfred (Canales) está con sus vaivenes, lamentablemente tiene días buenos y malos, con muchas molestias, así que iremos viendo. Y Seba (Arancibia) tiene una cirugía hoy, esperemos que le encuentren una solución a su diagnóstico”, comentó.

Por último, Daniel Garnero fue consultado por el futuro de Fernando Zampedri y Gary Medel, quienes terminan contrato en diciembre. “Necesito que los muchachos estén enfocados en el partido del sábado. Ojalá Fernando haga dos goles y ojalá Gary nos dé orden y equilibrio en el mediocampo. Eso es lo importante. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante”, respondió el técnico.