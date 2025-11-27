VIDEO. ¿Zampedri y Medel seguirán en la UC el 2026? La respuesta de Garnero por la situación ambos jugadores
El DT de los “cruzados” habló en la previa del duelo contra Huachipato por la penúltima fecha del torneo.
Daniel Garnero, técnico de Universidad Católica, habló en conferencia de prensa y anticipó el duelo de este sábado contra Huachipato en Talcahuano, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.
“Al frente tenemos a un rival difícil. Huachipato es un equipo que tiene buena intención de juego, su goleador pasa por un gran momento, son locales y quieren entrar a torneos internacionales. Tenemos que estar muy bien si queremos traernos lo tres puntos”, señaló el DT de los “cruzados”.
Sobre los jugadores que tiene a disposición en este momento, el entrenador argentino destacó: “Tener a la gran mayoría disponible, siendo poquitos, es lo mejor que nos puede pasar. Llegamos a esta instancia decisiva del torneo con nuestra mejor versión y con nuestros mejores futbolistas”.
También se refirió a los futbolistas que hoy son bajas en la UC. “Estamos esperando a Cristián (Cuevas) que ayer se hizo un estudio y salió bien. No está diez puntos, pero mejoró un montón. Alfred (Canales) está con sus vaivenes, lamentablemente tiene días buenos y malos, con muchas molestias, así que iremos viendo. Y Seba (Arancibia) tiene una cirugía hoy, esperemos que le encuentren una solución a su diagnóstico”, comentó.
Por último, Daniel Garnero fue consultado por el futuro de Fernando Zampedri y Gary Medel, quienes terminan contrato en diciembre. “Necesito que los muchachos estén enfocados en el partido del sábado. Ojalá Fernando haga dos goles y ojalá Gary nos dé orden y equilibrio en el mediocampo. Eso es lo importante. Después vamos a tener tiempo para hablar de lo que venga más adelante”, respondió el técnico.
