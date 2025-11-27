;

VIDEO. Momento embarazoso: actriz chilena sufre incidente con su vestido y ropa interior en plena vía pública en Vitacura

La joven se dio cuenta del desafortunado percance cuando desde un auto un grupo de chicas le avisó.

Alejandro Basulto

Un video compartido por la actriz e influencer Javiera Hidalgo, conocida como Foxy Queen, se convirtió en tendencia en redes sociales tras revelar un percance con su vestuario mientras caminaba hacia el Parque Bicentenario.

El registro acumula más de 1,6 millones de reproducciones, 95 mil “me gusta”, 1.300 comentarios, 2.100 guardados y más de 1.000 compartidos.

En el clip, Hidalgo relató la situación con humor: “Para las niñas del taxi que me acaban de avisar que se me veía toda la raja, las amo (...) Esto acaba de pasar, literalmente, qué vergüenza. Estoy caminando al Parque Bicentenario vestida así, hermoso vestido, del taller de La Ro, porque voy a trabajar con ella".

Luego explicó cómo ocurrió el incidente: “Bueno, en fin, la cosa es que de mi casa al Parque Bicentenario, si caminas rápido pueden ser unos 20 minutos. En fin, esos 20 minutos tenía el vestido enganchado en el calzón, como en la mitad de un cachete, atrás, por atrás. Y voy caminando chai, así, en la mía, ni siquiera con audífonos, creyendo que es pasarela, matando”.

“Y escucho que, como en el lado de acá, como por el taco, escucho como ‘amiga, amiga’ (...) Y había tres chicas en la parte de atrás con la ventana abajo. Las miro y me dicen, ‘amiga, tení el vestido atrás’, y me toco, y claro, siento todo mi cachete al aire”, añadió.

Tras ello, señaló: “O sea, estuve esos 20 minutos mostrando la raja, y nadie me dijo, así que, gracias (...) Lo más chistoso es que después yo avancé y ellas quedaron pegadas en el taco atrás, y después, cuando empezaron a avanzar los autos, pasaron al lado mío, y yo las miro así como de lado, y les hago así como, ‘hueón, gracias por avisarme’. Me decían, ‘amiga, en todo caso, regia, regia’”.

Finalmente, agradeció el gesto: “Dieron confianza, dieron empatía, me dieron autoestima, actitud, todo. Por más mujeres así, por favor”.

@foxyqueen68

GRACIAS que les llegue este video, las amé 9:53 te salí?🦦 #parati

♬ sonido original - foxyqueen68

