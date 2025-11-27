;

Millonario robo en Mall Plaza Alameda en Estación Central: sustraen cerca de $60 millones en especies

Carabineros trabaja en el lugar revisando cámaras y levantando antecedentes para dar con los responsables.

Millonario robo en el Mall Plaza Alameda en Estación Central: sustraen cerca de $60 millones en zapatillas

Millonario robo en el Mall Plaza Alameda en Estación Central: sustraen cerca de $60 millones en zapatillas

Durante esta mañana, un grupo de desconocidos entró a una tienda deportiva del Mall Plaza Alameda, en Estación Central, y se llevó una gran cantidad de zapatillas y artículos de calzado.

En concreto, el avalúo preliminar del robo llega a 60 millones de pesos, según los primeros antecedentes.

Carabineros está en el lugar para reunir información, revisar las cámaras de seguridad y entender cómo ocurrió el robo.

La policía también realiza peritajes en el acceso que usaron los autores, quienes escaparon antes de que llegaran las unidades de emergencia.

