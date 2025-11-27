;

VIDEOS. Midtjylland de Darío Osorio pierde su invicto en la Europa League tras caer ante la Roma

El atacante chileno ingresó en el segundo tiempo y, pese a que le dio otra dinámica al cuadro danés, no pudo evitar la derrota en la capital de Italia.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images

El invicto del Midtjylland de Darío Osorio en la Europa League llegó a su fin. Este jueves, el cuadro danés cayó por 2-1 ante la Roma en el duelo de la quinta fecha de la fase de liga, que se jugó en el Estadio Olímpico de la capital de Italia.

La apertura del marcador llegó rápidamente por medio del marroquí Neil El Aynaoui (7′), quien se lució un golazo de volea en el área de la visita para adelantar a la “Loba”.

El atacante chileno, que comenzó el partido en el banco de suplentes, ingresó a la cancha a los 46′ en reemplazo de Mikel Gogorza y recibió amarilla a 77′ por una infracción.

Pese a que la entrada del formado en la U le dio otra dinámica al equipo de Thomas Thomasberg, la Roma llegó a la segunda cifra gracias a Stephan El Shaarawy (83′), quien concretó un contragolpe letal para poner el 2-0.

Solo tres minutos más tarde, Midtjylland logró descontar a través de Paulinho (86′), pero el tanto resultó insuficiente para evitar la derrota de los daneses.

Con este resultado, el elenco de Darío Osorio sigue en lo más alto de la tabla con 12 unidades, aunque ahora comparte la cima con el Aston Villa, que ocupa el segundo puesto con igual puntaje pero peor diferencia de goles. En tanto, la Roma escaló al 11° lugar con 9 puntos.

Revisa los goles del triunfo de la Roma ante Midtjylland

