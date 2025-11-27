“Llegó agonizando al costado del portón”: el dramático relato de testigos tras asesinato de joven estudiante en Santiago

Un estudiante de 27 años murió baleado durante la madrugada de este jueves en Santiago, específicamente en el sector del barrio Matta Sur.

Según primeras informaciones, la víctima, identificada como Lucas González, regresaba a su casa en calle Santa Elena, casi en la intersección con Avenida Matta, cuando desconocidos abrieron fuego, causándole la muerte.

En un principio se creía que un solitario sujeto había sido el causante de este hecho, sin embargo, con el paso de las horas, se han ido sumando antecedentes a ese caso.

En conversación con Radio ADN, testigos relataron que gracias a la revisión de cámaras de televigilancia se pudo establecer que al menos 4 desconocidos siguieron a la víctima y la asesinaron.

“Alrededor de las 02:00 de la madrugada se sintió un balazo, y vi cuatro tipos corriendo, de vuelta”, señaló el testigo.

“Así que como a las 6 de la mañana, llegó la PDI a levantar cámaras, y ahí pudimos lograr ver el inicio, desde cuando lo siguieron”, agregó.

“Eran 4 personas, 1 en bicicleta y 3 a pie. Ellos lo seguían de atrás, y después arrancaron de vuelta por Santa Elena”, afirmó el testigo.

Otro testigo dio a conocer más detalles del hecho. “Estoy consternado, porque es un hecho que se repite casi todos los días”, sostuvo.

“El muchacho llegó agonizando y murió justo al costado del portón del edificio”, cerró.

Este crimen está siendo indagado por personal policial para establecer la dinámica de lo sucedido y dar con los atacantes.