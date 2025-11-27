El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Estudiante universitario es asesinado a disparos mientras llegaba a su casa en Santiago

En horas de la madrugada, un joven de 27 años fue asesinado en el sector del barrio Matta sur, en Santiago.

Según información preliminar, la víctima, estudiante de arquitectura, regresaba a su casa en calle Santa Elena, casi en la intersección con Avenida Matta.

Por motivos que se investigan, un sujeto le habría disparado en el tórax, herida balística que finalmente terminó con su vida.

El hecho ocurrió a eso de las 02:00 horas, y actualmente está siendo indagado por personal policial para establecer la dinámica de lo sucedido y dar con el homicida.

En tanto, se sabe que la víctima mantenía antecedentes, aunque no presentaba causas pendientes.