“La delincuencia está arrasando con todo”: el reclamo de un motociclista venezolano en plena fiscalización que descolocó al panel de un matinal

Una vez más, las fiscalizaciones de tránsito fueron escenario de un momento muy llamativo en los matinales de la televisión chilena.

En esta oportunidad, un conductor de motocicleta de nacionalidad venezolana protagonizó un curioso episodio en Contigo en la mañana, de Chilevisión.

El sujeto, que fue parado por personal municipal para ser fiscalizado, expresó de inmediato su molestia al ser abordado por el equipo del programa: “De nada sirve que la hagan una vez al mes, una vez cada dos semanas”.

Apuntó que tienen que tiene que haber un trabajo mejor y más coordinado, asegurando que, aquellos que incumplen la ley, “ven por la televisión que están molestando y evitan por aquí”.

“Algo tiene que hacerse, porque la delincuencia está arrasando con todo (...) tenemos que hacer otra cosa para mejorar, porque seguimos haciendo lo mismo”, cuestionó el extranjero residente en Chile.

Buscando profundizar más en el tema, hizo hincapié en que “ha crecido el flujo de las motos” y que “las personas que llegan a Chile, lo primero que hacen es buscar una moto para trabajar de delivery”.

“Mientras la frontera esté abierta, van a haber más motos y más motos; va a haber más delincuencia. Deberían buscar un plan mejor porque esto está fuera de control”, complementó.

“¿Le gusta Chile?"

Frente al reclamo, que descolocó y sorprendió al panel, Julio César Rodríguez comenzó tomando una postura desafiante, preguntando “¿Cuál es el problema?“.

Pero, viendo como fue desenvolviéndose la conversación y lo llevaron sus compañeros, con comentarios como: “Se chilenizó”, tras intentar explicarle que se trataba de “una obviedad”.

Planteó la interrogante si al ciudadano extranjero “¿Le gusta Chile?". Seguido, con más humor, ironizó que se trataba del “nuevo segmento, ”alegar por alegar".