Dirigió en Chile, sonó para Colo Colo y ahora será el DT de un gigante de Sudamérica: “Ojalá que esté a la altura”

El exentrenador de Palestino, Pablo “Vitamina” Sánchez, llegó a Paraguay para asumir como nuevo técnico de Olimpia.

El exentrenador de Palestino, Pablo “Vitamina” Sánchez, tiene nuevo equipo. Tras su salida de Liga de Quito a mediados de este año, el estratega argentino asumirá un nuevo desafío en su carrera y se convertirá en el flamante técnico de Olimpia.

Según adelantó la prensa paraguaya, el DT de 52 años asumirá la banca del “Decano” en reemplazo de Ever Hugo Almeida, quien dejó su cargo tras finalizar el torneo local en el séptimo lugar de la tabla con 26 puntos, lejos del líder Cerro Porteño (43).

“Vitamina” ya llegó a Asunción para estampar su firma y se dio el tiempo de conversar con los medios de comunicación en su llegada a tierras guaraníes. “Feliz, muy contento. Es un desafío enorme, una responsabilidad muy grande”, afirmó.

“Ojalá que esté a la altura, vengo con mucha ilusión”, agregó el entrenador. Consultado si dudó en dar este paso, respondió: “¿Cómo voy a dudar en agarrar Olimpia? Ni loco. Es un paso enorme en mi carrera, ojalá que esté a la altura de las necesidades de la institución, de la gente y de la historia de este club”.

A la espera de la oficialización, Pablo Sánchez dirigirá al duodécimo club en su carrera como entrenador, luego de sus pasos por Banfield, Rosario Central, Oriente Petrolero, Universidad de Concepción, O’Higgins, Everton, Deportes Iquique, Oriente Petrolero, Audax Italiano, Palestino y Liga de Quito.

Cabe recordar que hace pocos meses el estratega trasandino surgió como opción para la banca de Colo Colo luego de la salida de Jorge Almirón. Sin embargo, la dirigencia del “Cacique” no avanzó en su interés y optó por contratar al argentino Fernando Ortiz.

