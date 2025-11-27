Drástico cambio meteorológico en Santiago: de calor extremo a lluvias en 48 horas

Con una mínima por sobre los 10 grados arrancó este jueves 27 de noviembre en Santiago, jornada en la que si bien habrá algunas nubes, estará marcada por el calor.

Según la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), la capital tendrá máximas de 29 grados y cielos despejados durante la tarde.

Sin embargo, este panorama climático podría cambiar drásticamente en la región Metropolitana y en tan solo 48 horas.

Drástico cambio meteorológico en Santiago: de calor extremo a lluvias

Según informa Meteored, durante los últimos días noviembre habrá un descenso en las temperaturas y un aumento sostenido de la nubosidad, lo que podría generar chubascos aislados en sectores de la Región Metropolitana.

“Todo esto asociado a una mayor inestabilidad en niveles medios y altos de la atmósfera”, señalaron desde el portal meteorológico.

En ese sentido, se espera que las lluvias se registren en distintas zonas de Santiago a contar de este sábado 29 de noviembre.

“Santiago vivirá un cierre de mes más fresco y variable, con condiciones que entregarán un respiro tras los intensos episodios cálidos que marcaron noviembre”, afirmaron desde Meteored.