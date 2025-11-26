;

Estudio identifica la edad clave donde se acelera el envejecimiento humano

El análisis de 13 tejidos diferentes reveló que estas proteínas están vinculadas a un mayor riesgo de enfermedades crónicas como problemas cardiovasculares, fibrosis hepática y tumores.

Mario Vergara

Estudio identifica la edad clave donde se acelera el envejecimiento humano

Estudio identifica la edad clave donde se acelera el envejecimiento humano / Alex1975K

Una nueva investigación ha identificado un punto de inflexión crucial en la trayectoria del envejecimiento humano: alrededor de los 50 años. Tras esta edad, la tasa en la que los tejidos y órganos envejecen se vuelve más pronunciada que en las décadas anteriores, según un estudio de proteínas en cuerpos humanos realizado por científicos de la Academia China de Ciencias.

Los investigadores analizaron cómo las proteínas en diferentes tejidos cambian con el tiempo y desarrollaron “relojes de edad proteómica específicos de cada tejido”.

La aorta y el páncreas, órganos susceptibles

El análisis de 516 muestras de 13 tejidos diferentes —cubriendo siete sistemas del cuerpo, incluyendo el cardiovascular, digestivo e inmunológico— reveló que la aceleración del envejecimiento se produce entre los 45 y los 55 años.

La investigación determinó que los vasos sanguíneos se encuentran entre los tejidos que se deterioran más rápidamente, siendo la aorta un órgano que envejece precozmente y es “marcadamente susceptible al envejecimiento”.

ADN

Otros órganos que mostraron un cambio sostenido en la remodelación proteómica fueron el bazo y el páncreas.

Deterioro y enfermedades crónicas

El estudio construyó un catálogo de proteínas y descubrió que las expresiones de 48 proteínas relacionadas con la enfermedad aumentaron con la edad.

Estas proteínas están vinculadas a condiciones como enfermedades cardiovasculares, fibrosis tisular, enfermedad del hígado graso y tumores relacionados con el hígado. El deterioro de la función orgánica con el paso de los años conlleva un mayor riesgo de enfermedades crónicas.

Para validar sus hallazgos, los investigadores inyectaron una proteína asociada con el envejecimiento de la aorta en ratones jóvenes. Los animales tratados presentaron un rendimiento físico reducido, menor fuerza de agarre, y marcadores prominentes de envejecimiento vascular.

La investigación, publicada en la revista Cell, sugiere que el envejecimiento humano es un proceso complicado y gradual que involucra diferentes sistemas. Los autores esperan que estos hallazgos faciliten el desarrollo de intervenciones médicas específicas para mejorar la salud de los adultos mayores.

ADN Radio
