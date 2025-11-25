Chile es el primer país de Latinoamérica en lograr conexión directa entre celulares y satélites Starlink: revisa si tu teléfono es compatible

Chile vuelve a hacer noticia por su desarrollo y avances tecnológicos, esta vez al posicionarse como el primer país de Latinoamérica en habilitar la conexión directa entre teléfonos móviles convencionales y satélites Starlink, gracias a una alianza estratégica entre el Gobierno, Entel y Starlink.

Esta innovación tecnológica permite que los usuarios puedan enviar y recibir mensajes de texto en zonas remotas o sin cobertura terrestre, mejorando significativamente la comunicación en áreas de difícil acceso.

La tecnología utilizada, llamada ‘Direct to Device’ o ‘Direct to Cell’, opera mediante una constelación de más de 650 satélites Starlink que orbitan en baja altitud, funcionando como torres de telefonía celular desde el espacio.

Esta red satelital permite a los teléfonos compatibles conectarse automáticamente cuando se detecta ausencia de señal móvil tradicional, sin necesidad de equipos especiales o antenas adicionales.

Solo es necesario tener activado el roaming para que la conexión se establezca de forma automática en zonas aisladas donde no hay cobertura terrestre.

El servicio está disponible en casi todo el territorio chileno continental e insular (incluyendo Rapa Nui y las Islas Juan Fernández) y cubre hasta 12 millas náuticas marítimas, exceptuando la Antártica chilena por ahora.

En esta primera etapa, la conexión satelital permite exclusivamente el envío y recepción de mensajes SMS, aunque con cierto retraso debido a la tecnología satelital.

De igual forma, se espera que próximamente se pueda avanzar hacia acceso a datos móviles e internet, y en una fase posterior, habilitar llamadas de voz completas.

Disponibilidad y costos

Entel anunció que este servicio estará disponible sin costo para sus clientes con planes comerciales activos desde $12.990 hasta junio de 2026. Es decir, no será gratuito para otros usuarios o para quienes cuenten con planes inferiores.

Para que la experiencia sea óptima, es importante contar con un celular que tenga la versión más reciente de su sistema operativo y que sea compatible con esta tecnología; Entel ha dispuesto un listado oficial donde los usuarios pueden verificar la compatibilidad de sus dispositivos. Revisa la lista AQUÍ.

Este avance tecnológico posiciona a Chile entre los primeros cinco países en el mundo en implementar comercialmente la conexión directa entre teléfonos móviles y satélites, sumándose a naciones como Estados Unidos, Nueva Zelanda, Japón y Australia, y representando un salto significativo en conectividad para áreas rurales y aisladas.

Puedes conocer más detalles de esta alianza AQUÍ.