Conmoción en Curepto por joven padre de gemelas desaparecido: revelan conducta inusual antes de ser visto por última vez

El pasado 19 de noviembre, el hombre de 34 años salió a caminar por el sector de Deuca antes de almorzar, pero no volvió.

Sigue presente la incertidumbre en la comunidad de Curepto, región del Maule, por la desaparición de Jorge Rojas Flores, un hombre de 34 años y padre de gemelas que fue visto por última vez el pasado 19 de noviembre.

El alcalde de la comuna, Fernando Alcántara, relató al programa La Tarde es Nuestra que ese día su madre lo despidió cerca de las 11:30 horas, cuando el joven salió a caminar por el sector de Deuca antes del almuerzo.

Sin embargo, no volvió a su domicilio, por lo que su familia presentó una denuncia por presunta desgracia ante Carabineros. Es así que se dio inició a una intensa búsqueda en la que participan diversas instituciones con apoyo humano y tecnológico.

“Lo más raro...”

En el mismo programa de Canal 13, el tío del joven, Cristián Ahumada, reveló que Jorge no se llevó ninguna de sus pertenencias personales. “Él salió, pero la cosa rara es que dejó todas sus cosas”, dijo.

“Específicamente dejó la billetera, con todas sus tarjetas, con su plata que le habían pagado donde trabajaba. Lo más raro, es que dejó los teléfonos, porque tenía dos, y les sacó los chips”, añadió.

También contó que el joven ordenó cuidadosamente su habitación antes de salir: “Dejó todo ordenadito. Hizo su cama, dejó las correas que usaba en el bolsón ordenaditas, su ropa. Y salió y no volvió”.

Para la familia, ese comportamiento es inusual y abre distintas posibilidades sobre un posible cambio repentino en sus planes.

