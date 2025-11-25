;

Estas son las ‘Red Flags’ de ciberseguridad que amenazan a empresas latinoamericanas

La digitalización superando la protección, la escasez de personal capacitado y la seguridad débil en la nube son las fallas críticas que dejan a las empresas de Latinoamérica expuestas a ciberataques.

Matías Méndez

Getty Images

Getty Images / Vertigo3d

La acelerada digitalización en América Latina, aunque impulsa la innovación, está dejando a muchas organizaciones vulnerables.

Expertos de Kaspersky han revelado las “red flags” (señales de alerta) que representan las debilidades más comunes y urgentes que las empresas deben atender para evitar interrupciones en el negocio.

En Chile, por ejemplo, las grandes empresas enfrentan un promedio de 13 incidentes de ciberseguridad al año, con costos de recuperación que superan los $1.2 millones de dólares.

Estas debilidades van desde la baja madurez en ciberseguridad —sin estrategias integrales o protocolos de respuesta— , hasta el volumen masivo de amenazas, con más de 4,600 nuevas amenazas detectadas diariamente, un ritmo que hace inmanejable la dependencia en defensas manuales.

Principales Debilidades Estructurales

Dos debilidades críticas identificadas se centran en el personal y la superficie de ataque. Por un lado, la falta de personal capacitado es alarmante: el 48% de las empresas en la región tiene equipos de seguridad con poco personal, y en el 12% de los casos, la ciberseguridad no recae en empleados especializados.

Además, el resto de los empleados carece de capacitación, lo que los hace caer en estafas de ingeniería social que explotan el error humano. Por otro lado, muchas empresas experimentan una digitalización que crece más rápido que su protección, aumentando la superficie de ataque —más dispositivos y accesos— sin escalar sus capacidades de ciberseguridad, lo que convierte la prevención en un desafío constante.

Recomendaciones y Tecnologías de Resiliencia

Los expertos de Kaspersky recomiendan que las organizaciones identifiquen si tienen alguna de estas “red flags”, ya que esto indica que sus defensas tradicionales ya no son suficientes.

Para transformar una estrategia de seguridad reactiva a resiliente, existen soluciones como Kaspersky Next XDR Optimum y Kaspersky Next MXDR Optimum.

Estas ofrecen gestión avanzada con MDR y MXDR ideal para equipos pequeños, proveyendo detección y respuesta 24/7 y automatización avanzada para reducir la fatiga de alertas.

Además, la tecnología XDR proporciona una visibilidad integral del entorno digital —endpoints, nube y red—, correlacionando datos para identificar amenazas en fases tempranas y optimizando recursos internos.

