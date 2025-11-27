EN VIVO. Chile cae ante Perú por la tercera fecha de la Liga de Naciones Femenina
El elenco nacional jugará en una localidad inédita en su historia con tal de seguir soñando con volver a un Mundial.
La selección chilena femenina comenzó de buena manera su participación en la Liga de las Naciones, el primer proceso clasificatorio con miras a un Mundial de la especialidad.
Las dirigidas por Luis Mena rescataron un empate ante Venezuela en Caracas y golearon 5-0 a Bolivia, cuestión que las tiene segundas en la tabla.
Ahora, en la última doble fecha del año, La Roja Femenina se desplazó al Cuzco, sobre 3 mil metros de altura, lugar en el cual el elenco nacional jugará por primera vez en su historia, midiéndose ante Perú.
Con Christiane Endler a la cabeza de un plantel que sumó a última hora a Valentina Peña, jugadora de la UC, las nacionales buscarán seguir en la zona alta de la tabla.
Chile visitará a Perú este viernes 28 de noviembre, a contar de las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.
El partido se podrá seguir a través de la señal de TV abierta de Chilevisión y también a través de la plataforma Fanatiz.
Viernes 28 de noviembre
- EN VIVO | Perú 3-1 Chile | Estadio Inca Garcilaso de la Vega
Goles: 1-0; 30′ Alesia García (PER) | 1-1; 40′ Nayadet López (CHI) | 2-1; 61′ Luz Campoverde (PER) | 3-1; 64′ Raquel Bilcape (PER)
