La selección chilena femenina comenzó de buena manera su participación en la Liga de las Naciones, el primer proceso clasificatorio con miras a un Mundial de la especialidad.

Las dirigidas por Luis Mena rescataron un empate ante Venezuela en Caracas y golearon 5-0 a Bolivia, cuestión que las tiene segundas en la tabla.

Ahora, en la última doble fecha del año, La Roja Femenina se desplazó al Cuzco, sobre 3 mil metros de altura, lugar en el cual el elenco nacional jugará por primera vez en su historia, midiéndose ante Perú.

Con Christiane Endler a la cabeza de un plantel que sumó a última hora a Valentina Peña, jugadora de la UC, las nacionales buscarán seguir en la zona alta de la tabla.

Chile visitará a Perú este viernes 28 de noviembre, a contar de las 18:00 horas, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

El partido se podrá seguir a través de la señal de TV abierta de Chilevisión y también a través de la plataforma Fanatiz.

Viernes 28 de noviembre

EN VIVO | Perú 3-1 Chile | Estadio Inca Garcilaso de la Vega

Goles: 1-0; 30′ Alesia García (PER) | 1-1; 40′ Nayadet López (CHI) | 2-1; 61′ Luz Campoverde (PER) | 3-1; 64′ Raquel Bilcape (PER)