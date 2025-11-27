Black Friday 2025: Asociación Gremial Marcas del Retail y Sernac entregan recomendaciones para realizar compras seguras de forma física y online

Estamos a solo unas horas de que comience el Black Friday 2025 en Chile, que se desarrollará entre el 28 de noviembre y el 1 de diciembre, captando una vez más la atención de miles de potenciales clientes.

El evento organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) que reunirá a cientos de empresas con descuentos en más de 20 categorías como electrónica, hogar, infantil, vestuario y viajes.

Ante la masiva participación digital, el Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) recomienda a los consumidores informarse adecuadamente sobre sus derechos, y también responsabilidades, para acceder a ofertas seguras.​

Por su parte, la Asociación Gremial Marcas del Retail (MDR) también entregó una serie de tips para realizar compras de formas seguras y aprovechar el Black Friday de la mejor forma posible.

La principal recomendación es ingresar siempre desde la página oficial del evento, www.blackfridayccs.cl, ya que estas plataformas agrupan sitios que cumplen estándares de seguridad y protección al consumidor.

Otros aspectos clave son: Planificar el presupuesto, revisar términos y condiciones, y utilizar medios de pago seguros como tarjetas virtuales o plataformas reconocidas, activando siempre la autenticación en dos pasos.

Al momento de realizar la compra resulta fundamental verificar que exista una conexión segura confirmando que la URL comience con https y muestre el candado de seguridad.​

Derechos y garantías al consumidor

En compras por internet, los consumidores tienen exactamente los mismos derechos que en el comercio físico, sumado al Reglamento de Comercio Electrónico que exige informar claramente la falta de stock, costo del despacho, tiempos de entrega y condiciones de retiro.

Al recibir un producto, es clave revisar que el empaque esté en buen estado, que los sellos de seguridad no estén manipulados y que el artículo no presente daños; en caso de problemas, documentar con fotografías y contactar a la empresa.

Todos los productos nuevos adquiridos en el comercio formal cuentan con garantía legal de 6 meses, permitiendo devolución del dinero, cambio o reparación gratuita, y para compras online se puede ejercer el derecho a retracto dentro de 10 días desde la recepción.​

Prevención de fraudes digitales

Durante estas fechas se intensifican prácticas como phishing, sitios web clonados, ofertas falsas en redes sociales, ‘carding’, códigos QR maliciosos y aplicaciones fraudulentas, por lo que es fundamental evitar enlaces recibidos por mensajes o correos, desconfiar de ofertas demasiado atractivas y confirmar siempre que el sitio sea legítimo.

Asimismo, se hace un llamado a desconfiar de descuentos excesivos, ya que ofertas muy altas pueden ocultar productos falsificados o vendedores no autorizados. En caso de sospecha o fraude, se debe bloquear de inmediato los medios de pago, cambiar contraseñas y denunciar ante el banco, la PDI y el SERNAC.​

Canales de reclamo

Durante el Cyber Monday reciente, SERNAC recibió 10.111 reclamos, donde el ecosistema Falabella concentró el 20,13% de los totales. En caso de inconvenientes, se puede ingresar un reclamo directamente en SERNAC.cl, llamando gratuitamente al 800 700 100 o presencialmente en las oficinas regionales.