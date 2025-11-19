Black Friday 2025 en Chile tendrá más de 460 marcas: fechas, categorías y todos los detalles del evento de ofertas

Más de 460 marcas estarán presentes en el próximo Black Friday 2025, el último gran evento de comercio electrónico del año, que ofrecerá descuentos importantes durante varios días.

Esta semana, la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), que coordina todo a nivel nacional desde 2020, entregó de forma oficial los principales detalles. La cita se desarrollará entre el viernes 28 de noviembre y el lunes 1 de diciembre.

En total, se espera que existan descuentos en más de 20 categorías. En la lista aparecen algunas como electrónica, hogar, infantil, viajes y vestuario.

En la nueva edición la web será www.blackfridayccs.cl, donde se encuentran georreferenciadas más de 2.000 tiendas físicas de las marcas adheridas al encuentro, permitiendo a los usuarios comparar precios y localizar fácilmente cada punto de venta.

“Nuestro objetivo es que esta fecha impulse la reactivación económica y genere oportunidades para miles de empresas, siempre bajo principios de transparencia y confianza, para que los consumidores planifiquen sus compras con tranquilidad”, destacó Carlos Soublette, gerente general de la CCS.

“2 Black Fridays”

En principio, la idea de adaptar el Black Friday a Chile, un evento originario de Estados Unidos, surgió de la mano de Miguel Leighton y Michel Paris hace 13 años. En ese entonces, el e-commerce no estaba tan desarrollado como hoy.

El listado de marcas asociado a esa iniciativa está disponible en blackfriday.cl, una plataforma distinta a la de la CCS. “Nos interesa también ser una plataforma que impulse el desarrollo y conocimiento de pymes y emprendedores”, aseguran.

“Años atrás las personas compraban sus regalos a última hora y enfrentaban aglomeraciones. Con el tiempo, se han ido programando y el Black Friday es una fecha ideal para anticiparse“, aseguran señalan Leighton y Paris.