Black Friday 2025 en Chile: expertos llaman a usar ofertas para adelantar compras de carne para Navidad y Año Nuevo
El actual escenario de precios impulsa a planificar con mayor anticipación las compras de cara a las fiestas de fin de año.
No queda nada para las celebraciones de fin de año, específicamente Navidad y Año Nuevo, siendo estas una de las fechas más esperadas por chilenos y chilenas.
Por lo mismo, y ante los descuentos y promociones por el Black Friday, expertos han llamado a usar y aprovechar estas ofertas para adelantar las compras de carne.
Los eventos online de descuentos dejaron de concentrarse solo en productos tecnológicos: hoy se han transformado en una oportunidad para las familias chilenas, tal como lo plantea Doña Carne, cadena que proyecta un fuerte aumento en la demanda estos días.
“Hoy las personas están mucho más dispuestas a adquirir carne de forma digital, siempre que se combinen buenos precios, información clara sobre los cortes y un despacho confiable”, señaló Álvaro Martínez, Gerente Comercial de Doña Carne.
Y es que el escenario de precios también impulsa a planificar con mayor anticipación las compras. En octubre, las carnes subieron 1,8% en promedio, con el vacuno liderando el alza con un 4,8% mensual. Esto ha llevado a que muchas familias opten por adelantar la compra de cortes que pueden congelarse y destinarse a las celebraciones de Navidad y Año Nuevo.
Desde Doña Carne destacaron que más que una compra impulsiva, se trata de una planificación que incluye asados para celebraciones de fin de año y abastecimiento del congelador.
Según la Cámara de Comercio de Santiago, las ventas digitales ya representan un 26,1% de las compras de supermercados, lo que refleja que la adquisición de alimentos por internet se está consolidando como un hábito.
