Atropello fatal en La Granja: detienen a conductor de Bus Red que se dio a la fuga tras muerte de adolescente y dar positivo a cocaína

Un conductor del sistema de transporte capitalino RED fue detenido este jueves en la comuna de La Granja, Región Metropolitana, luego de dar muerte a una menor de 13 años por atropello. El sujeto, de 61 años, fue capturado por personal de la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros de Chile.

El trágico hecho ocurrió durante la mañana de este jueves en la comuna de La Granja. Según el fiscal José Manuel Mac Namara, de la Fiscalía Metropolitana Sur, el accidente se produjo cuando el conductor del bus “no respetó la luz roja existente en avenida Santa Rosa”, atropellando a la adolescente que en ese momento cruzaba la arteria.

Narcotest positivo y fuga del lugar

La detención del conductor, identificado como R.E.M.L., de 61 años, reveló antecedentes graves. El persecutor Mac Namara detalló que, al momento de ser aprehendido, se le practicó un examen de narcotets que arrojó positivo a la presencia de cocaína.

Tras ocurrir la tragedia, el operador del bus huyó desde avenida Santa Rosa con calle San Martín. La revisión de cámaras de seguridad permitió a la policía uniformada establecer que el acusado, minutos más tarde de la fuga, descendió del bus en su trayecto para verificar el estado del vehículo. El bus presentaba daños visibles en las cercanías a la primera puerta.

El sujeto, quien cuenta con antecedentes pero sin órdenes de detención vigentes, fue puesto a disposición del Ministerio Público. El chofer será formalizado este viernes por el delito de conducción bajo sustancia psicotrópica y por darse a la fuga del lugar del accidente.