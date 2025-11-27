Escándalo en Tiltil: denuncian que bebés habrían sido drogados para dormir en jardín infantil

Un grave caso mantiene en alerta a familias de Tiltil, luego de que un grupo de apoderadas denunciara que sus hijos, bebés y menores de apenas 3 o 4 años, habrían sido sedados al interior del jardín infantil Íntegra, tras presentar episodios de somnolencia extrema y falta total de reacción a estímulos.

La situación habría comenzado el 15 de octubre, cuando a Brenda la llamaron desde el establecimiento para retirar a su hijo porque “no despertaba”, indicó Mucho Gusto de Mega.

“Me encontré con mi hijo totalmente dormido. Lo moví, lo que no es normal en él. Le dije a las tías que lo llevaría a urgencias”, relató, aún afectada. Ante la urgencia, corrió con él en brazos hasta el hospital de la comuna.

A ese caso se sumaron rápidamente otros similares. Según las familias, al menos seis niños habrían presentado síntomas idénticos, llegando incluso a ser hospitalizados.

De acuerdo con las apoderadas, en una reunión posterior el jardín les comunicó que cinco toxicológicos habrían dado positivo a algún tipo de fármaco, información que aún no ha sido entregada formalmente a los padres.

En ese sentido, el mencionado medio indicó que el abogado que las asesora advirtió que, de confirmarse la administración de sedantes o antidepresivos, el caso podría configurar lesiones, suministro de sustancias sin autorización e incluso delitos más graves.

Testimonios recogidos por las familias incluyen registros audiovisuales en los que se observa a niños “aletargados” y mensajes del jardín informando que varios no despertaban o no podían comer.

El caso está en manos de la PDI, mientras algunas familias han optado por retirar a sus hijos. La investigación continúa y los apoderados exigen el cierre temporal del recinto hasta esclarecer completamente los hechos.