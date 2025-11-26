;

Justicia de Italia separa a tres niños de sus padres: vivían en un bosque sin baño ni electricidad

La familia llevaba años sin contacto con la sociedad y las autoridades alertaron sobre las condiciones de los menores.

Javiera Rivera

Juez

Juez / SimpleImages

Un caso que ha generado amplio debate en Italia salió nuevamente a la luz tras la decisión del Juzgado de Menores de L’Aquila.

La corte ordenó separar a tres hermanos que crecían en completo aislamiento dentro de una vivienda ubicada en un bosque y sin servicios básicos.

Según información publicada por El Mundo, los menores —una niña de 8 años y dos niños de 6— vivían sin baño, electricidad ni agua potable.

Tras la resolución, fueron trasladados a una casa de acogida, donde, luego de una extensa mediación, se permitió que la madre, Catherine Birmingham, los acompañara temporalmente.

Revisa también

ADN

La situación se conoció semanas atrás, cuando autoridades detectaron que la familia había optado por un estilo de vida completamente apartado de la sociedad y basado en educación en el hogar.

El caso, bautizado como “la familia del bosque”, desató un intenso debate sobre los límites de la libertad parental y derivó incluso en una campaña con más de 30 mil firmas a favor de los padres.

El tribunal sostuvo que si bien no existía un riesgo educativo inmediato, sí había una afectación severa en el desarrollo social de los niños.

Por su parte, el padre, Nathan Trevallion, expresó su indignación ante la medida y defendió su estilo de vida como una forma de escapar “de la toxicidad de la vida moderna”.

ADN

El Mundo

