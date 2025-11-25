;

Aumenta la tensión en el Caribe: afirman que aviones militares de EE.UU. sobrevolaron cerca de Venezuela

Al menos 4 aeronaves se habrían desplazado por las aguas del Caribe.

Varios aviones militares de Estados Unidos sobrevolaron las aguas del Caribe entre la costa de Venezuela y la isla de Curazao, que se encuentran a unos 65 kilómetros de distancia, según la página de rastreo de vuelos FlightRadar24.

Esto ocurrió el lunes, mismo día que EE.UU. hizo efectiva la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista, una red de narcotráfico que sería dirigida por el gobernante venezolano, Nicolás Maduro.

En detalle, se registró el desplazamiento de al menos un bombardero B-52, dos cazas F/A-18 y un E-2, una aeronave de alerta temprana y de control de operaciones.

Este sobrevuelo coincide con la cascada de cancelaciones de vuelos de aerolíneas internacionales, después de que el pasado sábado la Administración Federal de Aviación estadounidense instara a “extremar la precaución” al sobrevolar el territorio venezolano.

Desde ese día, al menos 22 vuelos que debían salir desde Caracas han sido cancelados.

Las tensiones entre Venezuela y Estados Unidos viven uno de sus momentos álgidos a raíz del inédito despliegue militar de Washington en aguas del Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico.

El lunes, el jefe del Estado Mayor de EE.UU., Dan Caine, visitó Puerto Rico y se reunirá con la primera ministra trinitense, Kamla Persad-Bissessar, dos de sus aliados militares en el Caribe.

