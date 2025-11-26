;

Unión Española alza la voz y aclara rumores sobre una posible venta del club: comunicado oficial

El elenco hispano utilizó sus redes sociales para desmentir que la institución se encuentre a la venta.

Unión Española quedó al borde del descenso tras caer ante Deportes Limache y, como consecuencia de su crítico momento deportivo, surgió el rumor de una posible venta del equipo por parte de Jorge Segovia.

En medio del revuelo que generó esta información, el propio club salió al paso de los rumores y emitió un comunicado para desmentir categóricamente una supuesta venta de la institución.

A través de redes sociales, el cuadro de Independencia informó que “las versiones que han circulado en distintos medios y portales de noticias durante los últimos días, respecto a una supuesta venta de la institución, son absolutamente falsas”.

“Estas informaciones carecen de sustento y no representan la realidad del club, cuyo compromiso con su proyecto deportivo e institucional se mantiene fuerte”, agregaron.

En esa línea, señalaron que “resulta especialmente lamentable que un medio como El Mercurio difunda información incorrecta y sin respaldo, más aún en una semana en la que todas las energías y la concentración de la institución estarán puestas en conseguir un triunfo este domingo”.

Cabe recordar que Unión Española buscará mantener sus esperanzas de seguir en Primera División cuando enfrente a O’Higgins de Rancagua este domingo a las 18:00 horas en el Estadio Santa Laura, por la penúltima fecha del Campeonato Nacional.

