Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 26 de noviembre, y quién transmite?
La agenda de encuentros del balompié nacional para este miércoles contempla dos duelos de la Liguilla de Ascenso.
Hoy, miércoles 26 de noviembre, el fútbol chileno reanuda su actividad con una agenda que contempla dos partidos.
Estos encuentros darán inicio a las semifinales de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.
Primera B
La programación del fútbol chileno hoy 26 de noviembre arrancará a las 18:00 horas, en el Carlos Dittborn, dónde San Marcos de Arica recibirá a Cobreloa, con arbitraje de Franco Jiménez y transmisión de TNT Sports.
Luego, a contar de las 20:30 horas, Deportes Concepción se medirá ante Deporte Copiapó en el Ester Roa Rebolledo. Claudio Díaz será el juez de la contienda, que también será transmisión de TNT Sports.
