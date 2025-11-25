;

Confirmado: partido entre Cobresal y Colo Colo de este viernes tiene nuevo horario

La ANFP confirmó el cambio de programación en su página oficial.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIAUNO

Tal como adelantamos en ADN Deportes, el comienzo de la Teletón hizo que el horario del duelo entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29 del Campeonato Nacional tuviera un ajuste.

Según informó la propia ANFP, el partido se adelantará y, en vez de jugarse a las 20:00, pasará a disputarse a las 18:30 horas de Chile.

La decisión de jugar el partido más temprano fue por petición de la Delegación Presidencial de Chañaral, que, tras reuniones con la dirigencia “minera” y miembros de la organización a cargo del fútbol chileno, determinó que lo mejor para el normal desarrollo de la actividad era adelantar el encuentro una hora y media.

El motivo de esta reprogramación pasa por las pocas condiciones de seguridad que ofrecía el horario anterior, donde la escasa luz natural, la altura y el reducido contingente policial producto del inicio de la Teletón a nivel nacional podían significar un riesgo para los vecinos de El Salvador.

Este choque entre Cobresal y Colo Colo es clave para ambas instituciones, ya que actualmente se encuentran disputando el último cupo a la Copa Sudamericana, igualados con la misma cantidad de puntos.

Captura. ANFP

