Confirmado: partido entre Cobresal y Colo Colo de este viernes tiene nuevo horario
La ANFP confirmó el cambio de programación en su página oficial.
Tal como adelantamos en ADN Deportes, el comienzo de la Teletón hizo que el horario del duelo entre Cobresal y Colo Colo por la fecha 29 del Campeonato Nacional tuviera un ajuste.
Según informó la propia ANFP, el partido se adelantará y, en vez de jugarse a las 20:00, pasará a disputarse a las 18:30 horas de Chile.
La decisión de jugar el partido más temprano fue por petición de la Delegación Presidencial de Chañaral, que, tras reuniones con la dirigencia “minera” y miembros de la organización a cargo del fútbol chileno, determinó que lo mejor para el normal desarrollo de la actividad era adelantar el encuentro una hora y media.
El motivo de esta reprogramación pasa por las pocas condiciones de seguridad que ofrecía el horario anterior, donde la escasa luz natural, la altura y el reducido contingente policial producto del inicio de la Teletón a nivel nacional podían significar un riesgo para los vecinos de El Salvador.
Este choque entre Cobresal y Colo Colo es clave para ambas instituciones, ya que actualmente se encuentran disputando el último cupo a la Copa Sudamericana, igualados con la misma cantidad de puntos.
