Prisión Preventiva para siete exfuncionarios de la PDI por tráfico de drogas y asociación criminal

La propia policía civil inició el proceso investigativo a través de su Departamento V ‘Asuntos Internos’ tras el hallazgo de graves delitos vinculados al servicio.

Mario Vergara

Matías Castillo

Ocho personas, entre ellas siete exfuncionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) y un civil, fueron enviados a prisión preventiva este miércoles tras su audiencia de formalización. La máxima medida cautelar fue decretada por el 1° Juzgado de Garantía de Santiago, al considerar a los acusados un peligro para la seguridad de la sociedad y porque su libertad constituye un riesgo para el avance de las indagatorias.

La investigación, liderada por la Fiscalía Metropolitana Occidente, involucra a seis funcionarios activos de la policía civil, además de un funcionario en retiro y el civil.

Los delitos investigados

La causa, que es investigada bajo reserva, abarca una serie de graves delitos vinculados al ejercicio de la función pública y al crimen organizado:

  • Tráfico de drogas.
  • Asociación criminal.
  • Malversación de caudales públicos.
  • Falsificación de instrumento público.
  • Tenencia ilegal de armas y municiones.
  • Obstrucción a la investigación y receptación aduanera.

El fiscal Marcelo Soto señaló que se realizaron “muchos hallazgos” durante el procedimiento, no solo en la Bicrim correspondiente, sino también en los domicilios de los imputados.

PDI suspende y tramita desvinculación

Horas antes de la formalización, la PDI emitió una declaración informando sobre el caso. La institución señaló que la investigación se originó a partir de un proceso interno llevado a cabo por el Departamento V ‘Asuntos Internos’ de la propia policía.

La institución confirmó que los imputados fueron suspendidos inmediatamente de sus funciones y que se encuentra en tramitación su desvinculación definitiva.

Se fijó un plazo de 180 días para llevar a cabo la investigación.

