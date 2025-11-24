;

Fundación Todo Mejora celebrará los Premios 2025 con énfasis en la diversidad y la protección de juventudes LGBTIQA+: estos son los nominados

Durante la ceremonia se entregarán galardones en las categorías política, academia, sociedad civil, visibilidad, mundo empresa y Premio del Público.

Nelson Quiroz

La Fundación Todo Mejora anunció la realización de una nueva versión de los Premios Todo Mejora 2025, instancia que celebrará 13 años destacando a personas y organizaciones que trabajan por el bienestar de las juventudes LGBTIQA+ en Chile.

El evento se llevará a cabo el 2 de diciembre en el Centro Cultural CEINA y busca reconocer a quienes han contribuido a que niñas, niños y adolescentes LGBTIQA+ crezcan “felices y libres de violencia”.

Durante la ceremonia se entregarán galardones en las categorías política, academia, sociedad civil, visibilidad, mundo empresa y Premio del Público.

Este último, que este año lleva por nombre “Orgullo LGBTIQA+”, incluye a nominados como el músico y activista Dani Ride, la psicóloga trans Ariel Cordero, el artista drag y cosplayer C-Pher –ganador de La Más Draga MEX– y el cineasta Diego Céspedes, premiado en Cannes. La votación ya se encuentra disponible en línea.

Las entradas están a la venta a través de Ticketplus y, según detalló la fundación, su compra contribuye directamente a financiar programas destinados a crear espacios seguros para jóvenes.

Este año tenemos una doble celebración: una década de #HoraSegura y unos premios que reflejan la fuerza colectiva que impulsa entornos respetuosos”, afirmó Cristian Prinea, director ejecutivo de Todo Mejora. Añadió que la ceremonia busca “reafirmar el compromiso de acompañar a las juventudes LGBTIQA+ para que crezcan con orgullo y bienestar”.

La animación estará a cargo de César Antonio Campos (Mega), Alexandra Ellwanger (podcast Valgoio y Radio Carolina), Trini Cerda (CHV) y Fernando Castillo, conocido como No Estoy Creici, guionista y creador de “Somos Nenas”.

El espectáculo contará con presentaciones de Coro Queer Chile, Una Típica Francisca, La Madisson, el regreso de Ariztía y la boyband Q_ARE. En el humor, participará Asskha Sumathra, finalista de “Coliseo” de Mega.

La edición número 13 estará marcada por la conmemoración de los 10 años del programa #HoraSegura, una línea gratuita y confidencial de apoyo emocional atendida por profesionales voluntarios de la salud mental. Para quienes no puedan asistir, el evento será transmitido por PRIDEtv para Chile y Latinoamérica.

