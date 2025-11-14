;

VIDEOS. Memorial de la Diversidad Daniel Zamudio vuelve a ser vandalizado y Cementerio General evalúa acciones legales

El ataque fue dado a conocer a través de las redes sociales del Movimiento de Integración y Liberación Homosexual.

Nelson Quiroz

27 de Marzo del 2022/SANTIAGO Flores en las letras del Memorial, durante la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de Daniel Zamudio en el Cementerio General, tras sufrir un ataque homofóbico. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO

27 de Marzo del 2022/SANTIAGO Flores en las letras del Memorial, durante la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de Daniel Zamudio en el Cementerio General, tras sufrir un ataque homofóbico. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Memorial de la Diversidad Daniel Zamudio Vera, ubicado en el Cementerio General, sufrió nuevamente un ataque vandálico que dejó daños de consideración en su estructura.

Según denunció la administración del recinto, un grupo llamado “Mada Dignidad” instaló carteles sobre el memorial utilizando un pegamento industrial que afectó columnas, muros y el retrato del joven asesinado en 2012, símbolo de la lucha contra la homo y transfobia en Chile.

ADN

27 de Marzo del 2022/SANTIAGO Flores en las letras del Memorial, durante la conmemoración de los 10 años del fallecimiento de Daniel Zamudio en el Cementerio General, tras sufrir un ataque homofóbico. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE/AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

El Cementerio General presentó una denuncia ante Carabineros por los daños y analiza, junto al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), acciones legales contra los responsables.

Revisa también

ADN

El Movilh lamentó que el daño se produzca pocos meses después de haber concluido una restauración total del memorial, financiada tras años de esfuerzos. “Todo ese trabajo ha sido torpedeado por un grupo que pega carteles sin autorización usando adhesivos que dañan un sitio histórico para las personas LGBTIQ+”, señalaron.

Aunque parte del retrato de Zamudio fue recuperado, los daños en columnas y muros fueron catalogados como “muy complejos”.

Para el movimiento, el ataque “no solo es vandalismo: es un atentado contra la memoria histórica y contra los símbolos de la lucha por la dignidad LGBTIQ+”, remarcando que se trata de una afrenta a un espacio declarado sitio de memoria.

A la condena se sumó la diputada Emilia Schneider, quien afirmó: “Quiero condenar y rechazar categóricamente la vandalización del memorial por la diversidad Daniel Zamudio Vera. Estas acciones son llevadas a cabo por grupos que persiguen a nuestra comunidad y siembran odio en nuestra sociedad. Lo hacen sabiendo que sus acciones no tienen consecuencias y eso no lo podemos permitir”.

El Movilh insistió en que vandalizar sitios de memoria no tiene justificación y confirmó que se preparan nuevas acciones judiciales para perseguir responsabilidades.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad