El Memorial de la Diversidad Daniel Zamudio Vera, ubicado en el Cementerio General, sufrió nuevamente un ataque vandálico que dejó daños de consideración en su estructura.

Según denunció la administración del recinto, un grupo llamado “Mada Dignidad” instaló carteles sobre el memorial utilizando un pegamento industrial que afectó columnas, muros y el retrato del joven asesinado en 2012, símbolo de la lucha contra la homo y transfobia en Chile.

El Cementerio General presentó una denuncia ante Carabineros por los daños y analiza, junto al Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), acciones legales contra los responsables.

El Movilh lamentó que el daño se produzca pocos meses después de haber concluido una restauración total del memorial, financiada tras años de esfuerzos. “Todo ese trabajo ha sido torpedeado por un grupo que pega carteles sin autorización usando adhesivos que dañan un sitio histórico para las personas LGBTIQ+”, señalaron.

Aunque parte del retrato de Zamudio fue recuperado, los daños en columnas y muros fueron catalogados como “muy complejos”.

Para el movimiento, el ataque “no solo es vandalismo: es un atentado contra la memoria histórica y contra los símbolos de la lucha por la dignidad LGBTIQ+”, remarcando que se trata de una afrenta a un espacio declarado sitio de memoria.

A la condena se sumó la diputada Emilia Schneider, quien afirmó: “Quiero condenar y rechazar categóricamente la vandalización del memorial por la diversidad Daniel Zamudio Vera. Estas acciones son llevadas a cabo por grupos que persiguen a nuestra comunidad y siembran odio en nuestra sociedad. Lo hacen sabiendo que sus acciones no tienen consecuencias y eso no lo podemos permitir”.

El Movilh insistió en que vandalizar sitios de memoria no tiene justificación y confirmó que se preparan nuevas acciones judiciales para perseguir responsabilidades.