Padece grave enfermedad: querido humorista solicita ayuda al Estado para “ver a su hijo crecer”

El comediante Mauricio Riffo, conocido en redes sociales como Teniente Dan, enfrenta una dura batalla contra la ataxia de Friedreich, una enfermedad degenerativa que lo llevó a depender de una silla de ruedas desde los 23 años.

Hoy, con 34 años, pareja y un hijo de siete meses, busca cumplir dos objetivos: recibir ayuda del Estado para extender su esperanza de vida y ver a su hijo crecer, y también visibilizar su enfermedad para que tenga una cobertura médica.

El humorista, que suma más de 130 mil seguidores en Instagram y ha participado en programas como Coliseo, explicó a LUN: “La comedia no paga mis cuentas, pero lo hago regularmente, me gusta hacer charlas motivacionales de concientización mezcladas con humor, entonces la gente puede aprender y pasarlo bien”. Actualmente, trabaja como encargado de redes sociales en el Ministerio del Trabajo.

Sobre su vínculo con la Teletón, comentó: “Nunca, me entrevistaron por mi caso (2020), pero estábamos en pandemia y era difícil presentarse, según me dijeron. Dejé planteada la inquietud, pero nunca me han llamado”.

Y agregó: “Me encantaría (presentarme en la Teletón). Partí haciendo comedia desde la discapacidad, porque creo que el sentido del humor es una forma de inclusión, para llegar al escenario más importante para la discapacidad, que es la Teletón, si me llamaran sería un sueño”.

Mauricio también busca dar visibilidad al alto costo del medicamento Skyclarys, que contiene omaveloxolona y debe ingerirse tres veces al día: “Es muy caro, cuesta 37 millones de pesos al mes (aproximadamente mil euros la dosis diaria), impagable para el bolsillo de cualquiera”, detalló.

Sobre su efecto, explicó: “Ralentizar la enfermedad y que las condiciones y las expectativas sean mejores. Hoy, los pacientes que tienen esta condición viven, en promedio, hasta los 40 años”.

Finalmente, expresó que en la Teletón quisiera “exponerles a los candidatos presidenciales que esta condición tenga una cobertura médica que hoy no tiene, que la ataxia sea cubierta por algún programa de salud. Somos pocos. Yo siempre digo que tener esta enfermedad es como sacarse el Kino... Pero con mala suerte, jajaja”.