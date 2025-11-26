Manouchehri y suspensión de militancia de Araya: “Chile no quiere estas medidas cosméticas, quiere medidas reales”

El diputado socialista Daniel Manouchehri se refirió durante esta jornada a la suspensión “temporal” de la bancada del parlamentario republicano Crisitán Araya, luego de que se formalizara una investigación por presuntos pagos del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a él y al senador Matías Walker.

Desde el Congreso Nacional, el representante del PS señaló que “Kast y los republicanos dijeron que todo esto era un invento de la prensa para enlodarlos. Hoy anuncian que le congelarán la militancia al diputado Araya, porque la fuerza de los hechos los han golpeado con mucha fuerza”.

“Y que el diputado Araya congele su militancia, algo que legalmente no existe, no resuelve nada. Sería solo algo cosmético”, agregó.

Según el diputado, que haya congelado su militancia “no resuelve ni aclara los pagos que dice que el señor Yáber le entregó, no resuelve el compilado para difamarnos que le entregó a una red de corrupción que él mismo reconoce en su conferencia, ni tampoco las situaciones oscuras en las que se ven involucrados".

En esa línea, Manouchehri aseveró que “en esto hay que ser bastante claro: lo que Chile aquí exige no son este tipo de medidas cosméticas, lo que Chile exige son medidas reales. Que abran sus cuentas corrientes, que entreguen sus celulares y que aclaren completamente lo que ha acontecido".

“Hoy día puede ser un punto de inflexión para Chile, en donde la clase política y la élite van a tener que decidir si está con las redes de corrupción o está con la gente que quiere instituciones honestas”, cerró.

Cabe recordar que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el eventual pago de $1,7 millones por parte de Yáber al diputado republicano Cristián Araya.