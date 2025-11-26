Ante investigación por presuntos pagos: Diputado Araya suspende “temporalmente” participación en bancada republicana

Durante esta jornada, el diputado del partido republicano, Cristián Araya, anunció que suspenderá “temporalmente” su participación en la bancada parlamentaria.

A través de sus redes sociales, el legislador indicó que su decisión se da luego de que se formalizara una investigación por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos por presuntos pagos del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a él y al senador Matías Walker.

“Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial”, señaló.

Cabe recordar que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el eventual pago de $1,7 millones por parte de Yáber al diputado republicano Cristián Araya.

“Confiamos en que la Fiscalía actuará sin proteger a nadie. Lo primero es saber qué fiscal llevará la causa y que se cite a declarar tanto al diputado Araya como al señor Yáber”, señaló Manouchehri.