;

Ante investigación por presuntos pagos: Diputado Araya suspende “temporalmente” participación en bancada republicana

El parlamentario señaló que no permitirá “que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial”.

Juan Castillo

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante esta jornada, el diputado del partido republicano, Cristián Araya, anunció que suspenderá “temporalmente” su participación en la bancada parlamentaria.

A través de sus redes sociales, el legislador indicó que su decisión se da luego de que se formalizara una investigación por parte de la Fiscalía Regional de Los Lagos por presuntos pagos del conservador de Bienes Raíces de Puente Alto, Sergio Yáber, a él y al senador Matías Walker.

Revisa también:

ADN

“Ante el anuncio del Ministerio Público de iniciar una investigación relativa a la mención que hicieran terceros sobre mi persona y tras designar a la Fiscalía Regional de Los Lagos como responsable de esclarecer estos hechos, he decidido suspender temporalmente mi participación en la bancada hasta que se resuelva este asunto para no permitir que se siga usando políticamente con el objetivo de perjudicar al Partido y la campaña presidencial”, señaló.

Cabe recordar que los diputados socialistas Daniel Manouchehri y Daniela Cicardini ingresaron una denuncia ante el Ministerio Público para que se investigue el eventual pago de $1,7 millones por parte de Yáber al diputado republicano Cristián Araya.

Confiamos en que la Fiscalía actuará sin proteger a nadie. Lo primero es saber qué fiscal llevará la causa y que se cite a declarar tanto al diputado Araya como al señor Yáber”, señaló Manouchehri.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad