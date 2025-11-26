La Serena sufre nuevo revés en su disputa con Limache en el Tribunal de Disciplina: sentencia definitiva

Un nuevo revés sufrió Deportes La Serena en su intento de llegar a la final de la Copa Chile 2025 por secretaría. Esto porque la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo de primera instancia y rechazó de manera definitiva la denuncia que el cuadro granate presentó en contra de Deportes Limache.

Hace algunas semanas, el elenco papayero presentó una denuncia formal ante el ente disciplinario, acusando que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido de vuelta de semifinales disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

Según el reclamo de La Serena, Limache habría completado apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. Sin embargo, la disputa llegó a su fin este miércoles.

De manera unánime, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina acordó desestimar la denuncia de los granates. En su fallo, el organismo informó que se “ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 4 de noviembre de 2025, rechazando, en consecuencia, la denuncia del Club de Deportes La Serena, en contra de Deportes Limache, por supuesta infracción al Artículo 31º de las Bases del Copa Chile, temporada 2025, acaecida en el encuentro disputado entre ambos elencos el día 12 de octubre de 2025″.

De esta manera, Deportes Limache aseguró oficialmente su histórica clasificación a la final de la Copa Chile 2025, instancia en la que se enfrentará a Huachipato el próximo 10 de diciembre en el estadio El Teniente de Rancagua.