;

La Serena sufre nuevo revés en su disputa con Limache en el Tribunal de Disciplina: sentencia definitiva

La Segunda Sala del ente disciplinario de la ANFP ratificó el fallo de primera instancia y confirmó la clasificación del elenco tomatero a la final de la Copa Chile.

Bastián Lizama

Foto: @cdlsoficial

Foto: @cdlsoficial

Un nuevo revés sufrió Deportes La Serena en su intento de llegar a la final de la Copa Chile 2025 por secretaría. Esto porque la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina de la ANFP ratificó el fallo de primera instancia y rechazó de manera definitiva la denuncia que el cuadro granate presentó en contra de Deportes Limache.

Hace algunas semanas, el elenco papayero presentó una denuncia formal ante el ente disciplinario, acusando que su rival no cumplió con el minutaje obligatorio de jugadores Sub 23 en el partido de vuelta de semifinales disputado en el Lucio Fariña de Quillota.

Revisa también:

ADN

Según el reclamo de La Serena, Limache habría completado apenas 113 de los 130 minutos que exige el reglamento para futbolistas nacidos a partir del 1 de enero de 2002. Sin embargo, la disputa llegó a su fin este miércoles.

De manera unánime, la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina acordó desestimar la denuncia de los granates. En su fallo, el organismo informó que se “ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 4 de noviembre de 2025, rechazando, en consecuencia, la denuncia del Club de Deportes La Serena, en contra de Deportes Limache, por supuesta infracción al Artículo 31º de las Bases del Copa Chile, temporada 2025, acaecida en el encuentro disputado entre ambos elencos el día 12 de octubre de 2025″.

De esta manera, Deportes Limache aseguró oficialmente su histórica clasificación a la final de la Copa Chile 2025, instancia en la que se enfrentará a Huachipato el próximo 10 de diciembre en el estadio El Teniente de Rancagua.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad