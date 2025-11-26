Los conductores que ignoren este cartel en la vía pública arriesgan una multa sobre $100 mil en Chile / Hans Scott

Conducir en Chile exige responsabilidad permanente, ya que quienes manejan cualquier tipo de vehículo deben mantener su licencia vigente y respetar estrictamente las disposiciones contenidas en la Ley de Tránsito.

Obviamente, cada regla apunta a garantizar seguridad en calles, avenidas y accesos residenciales, por lo que su incumplimiento puede derivar en sanciones económicas que pueden variar según el nivel de gravedad.

Ahora bien, entre las infracciones que pueden ser comunes aparece una que muchos desconocen, aunque mantiene consecuencias relevantes.

Estacionar el vehículo frente a accesos habilitados para entrada o salida de automóviles podría costar caro.

Esta falta puede derivar en sanciones que pueden llegar a los $100 mil, además de quedar registrada en la hoja de vida del conductor, documento revisado por municipalidades y aseguradoras.

Los tickets, oscilan entre 1 y 1,5 UTM. Con la UTM de noviembre de 2025 fijada en $69.542, eso equivale a multas de aproximadamente $ 69.542 hasta $ 104.313.

La normativa detalla de forma explícita los lugares donde detener el automóvil está prohibido.

Dentro de esos puntos, destacan las entradas de garajes particulares y los accesos de estacionamientos comerciales, espacios donde la circulación debe mantenerse despejada.

Aunque no exista un cartel con la instrucción, la ley prohíbe detenerse en dichos sectores, por lo que la ausencia de señalética no exime responsabilidades.

El sitio especializado Autofact recalca que esta conducta se clasifica como infracción grave debido a que puede bloquear completamente la movilidad de residentes y clientes.

La obstrucción constituye un problema frecuente en zonas densamente pobladas, donde la disponibilidad de estacionamientos es limitada y algunos conductores optan por detenerse en lugares no autorizados.