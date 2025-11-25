;

FOTOS. Metro renueva Villa Frei en homenaje a la aviación chilena: instaló avión histórico colgante y mural francés

La intervención celebra el primer vuelo realizado en 1910 en la misma zona donde hoy está la estación.

Javiera Rivera

Metro de Santiago

Metro de Santiago

La estación Villa Frei de la Línea 3 será escenario de una de las intervenciones artísticas más llamativas del último tiempo.

Este viernes, Metro Arte estrenará una obra monumental que rinde homenaje al primer vuelo oficial registrado en Chile en 1910, ocurrido precisamente en la misma zona donde hoy se ubica la estación.

La iniciativa, donada por la Embajada de Francia, forma parte del catálogo de Metro Arte y se convierte en su obra número 88. El proyecto incluye dos piezas que celebran el legado de Félix y César Copetta, pioneros de la aviación chilena.

Por un lado, Villa Frei recibirá una réplica a un tercio de escala del primer avión que sobrevoló el sector, estructura donada por la familia Copetta.

Según informó The Clinic, la pieza fue construida con los mismos materiales y técnicas que el modelo original y quedará colgada desde el techo de la estación, transformándose en un nuevo punto de interés.

La segunda intervención corresponde a un mural de 109 metros cuadrados creado por el artista francés Rémi Tournier, quien pasó diez días en Santiago instalando la obra.

El diseño incorpora elementos visuales vinculados a la historia de la aviación y un fragmento poético escrito por él durante su estadía en la capital.

