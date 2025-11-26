Las cinco mejores apps que podrían mejorar tu relación de pareja (o hacerla más divertida)

La tecnología no solo sirve para trabajar o estudiar: también se está transformando en una aliada para las relaciones de pareja.

Por ello, cada vez más apps buscan resolver pequeñas tensiones del día a día, ordenar la convivencia o simplemente sumar un toque de juego y complicidad.

Así que si este año quieres comunicarte mejor, organizar la casa sin discusiones o sorprender a tu pareja, estas son cinco herramientas que vale la pena probar.

Las mejores 5 apps para parejas de 2025:

1. Chwazi y Dedo Schwazi: dejar que el azar decida

Elegir quién cocina, quién lava los platos o quién baja la basura puede generar más de algún roce. Con estas apps basta poner un dedo en la pantalla para que el sistema elija al azar. Es simple, rápida y perfecta para evitar discusiones por tareas menores.

2. NoteIt Widget: mensajes sorpresa directo en la pantalla

Esta aplicación permite enviar dibujos, fotos o notas que aparecen como widget en el inicio del celular de la otra persona. Solo se vinculan los teléfonos con un código y ya pueden enviarse mensajes instantáneos, desde un “te amo” hasta un garabato improvisado.

3. Bring: listas compartidas sin confusiones

Ideal para parejas que viven juntas. Bring permite crear listas de supermercado, farmacia o tareas urgentes, ver quién agregó cada ítem y actualizar todo en tiempo real. Así nadie vuelve a casa sin lo esencial… ni repite compras.

4. Chorsee: tareas del hogar convertidas en un juego

Para organizar la casa sin pelear, esta app asigna labores, programa pendientes y suma puntos según el nivel de dificultad. Incluso se pueden establecer recompensas o desafíos mensuales, convirtiendo la rutina en algo más dinámico.

5. SumOne: el “tamagotchi” del amor

Una de las apps más comentadas del último tiempo. Funciona como una mascota virtual que crece mientras ambos responden preguntas diarias sobre la relación. Además incluye calendario compartido, contador de días, widgets románticos y espacio para metas comunes.